La senadora demócrata es la presidenta de la Cámara de Representantes y lideró el repudio contra la decisión de Trump de autorizar un ataque con drones contra Qasem Soleimani en Bagdad, del que se informó oficialmente al Congreso el sábado, casi 48 horas después.

Dos congresistas demócratas anunciaron el domingo que presentarían una resolución ante la Cámara de Representantes para no permitir que Trump lleve unilateralmente al país a una guerra con Irán.

Pero Trump desafió los reclamos de que las operaciones militares necesitaban la aprobación del Congreso, al decir que esa era una instancia “no requerida”.

Luego, agregó que su tuit hubiera servido de notificación si decidiera golpear nuevamente a Irán.

“Estos posteos servirán como notificación para el Congreso de Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, Estados Unidos va a responder rápida y completamente, y tal vez de forma desproporcionada”, escribió Trump.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020