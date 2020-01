Donald Trump se refirió así a las eventuales represalias del gobierno iraní por la muerte en un ataque estadounidense del poderoso comandante Qasem Soleimaní.

“Que esto sirva como una ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos identificados 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años)”, trinó.

Y agregó, subiendo el tono, que los posibles blancos no tienen que ver con el conflicto, pues son representativos de la historia de la nación musulmana.

Y concluyó su fuerte mensaje indicando que “¡Estados Unidos no quiere más amenazas!”.

Acá, los tuits de Trump:

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020