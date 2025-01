Trump llega dispuesto a anunciar una batería de decretos presidenciales para cerrar “el telón de cuatro largos años de decadencia estadounidense”, según él, y dar paso a lo que llama una “edad de oro”.

Su prioridad máxima es “detener la invasión de fronteras” por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las “ideologías” de izquierda.

“Detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán”, prometió el domingo.