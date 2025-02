Desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha tomado decisiones que han sido bastante discutidas en el ámbito internacional, pues el hecho que ocurrió con Colombia y luego con Canadá y México llamó bastante la atención, pese a que la jugada le resultó.

Y es que para meter presión a esos gobiernos, Trump amenazó con poner aranceles a los productos que llegan al país norteamericano, lo que afectaría de gran manera la economía de muchos negocios que dependen de esas exportaciones.

Sin embargo, afortunadamente para esos países (incluso Colombia), todo terminó en eso, en amenazas, ya que hubo acuerdos que igual beneficiaron de gran manera a Estados Unidos.

No obstante, ahora el presidente de ese país aseguró que se meterá con dos elementos que son muy importantes para la construcción y que podrían aumentar el precio de la vivienda y demás edificaciones en todo ese territorio.

En el vuelo a Nueva Orleans para presenciar el Super Bowl 2025, Trump aseguró que Estados Unidos impondrá aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio a partir del lunes.

“Todo el acero que llegue a Estados Unidos tendrá el 25 % de arenceles”, dijo el mandatario desde el avión presidencial, según reportes de periodistas a bordo del vuelo con destino a Nueva Orleans, donde Trump asistirá al Super Bowl de fútbol americano.

Trump agregó que los mismos aranceles se aplicarán para las importaciones de aluminio.

El presidente estadounidense también indicó que anunciará “martes o miércoles” los “aranceles recíprocos” con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos de la misma forma en la que son gravados productos estadounidenses en el extranjero.

“Si nos gravan con el 130 % y nosotros no, eso no seguirá así”, afirmó. Y agregó: “Eso no afectará a todos los países, pues algunos imponen los mismos aranceles que nosotros, pero a aquellos que se benefician de Estados Unidos se les devolverá el favor”.