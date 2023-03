Hace 10 años Jorge Mario Bergoglio fue nombrado como sucesor de Benedicto XVI para ser el líder de la Iglesia católica por el mundo. Desde el día uno ha marcado una diferencia en temas de dinero, humildad y manejo de temas polémicos para como el aborto, la homosexualidad y los abusos de algunos sacerdotes por el mundo.

(Le puede interesar: Papa Francisco revela qué cree que sucede después de la muerte de una persona)

Al opinar sobre esos temas, ha dejado frases que han sido polémicas tanto para seguidores como para los opositores de esta religión en el mundo.

“La Iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales”

El 26 de junio de 2016, tres años después de haber asumido el papado, el papa se refirió al tema de los homosexuales, diciendo que la Iglesia en el pasado ha marginado y violentado a personas que tienen estas preferencias, por lo que se les debió pedir perdón por el mal que les han causado. “Creo que la Iglesia no sólo debe disculparse, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas“, dijo el papa.

2. “Yo no quería ser papa”

Francisco se ha caracterizado por salir del molde en cómo transmite sus mensajes ante el mundo, es por eso que su forma de hablar con las personas y los niños es más común. En una de estas reuniones con unos estudiantes católicos en Italia, un niño le preguntó por qué quería ser papa, a lo que respondió: “Yo no quería. De hecho, una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice“.

3. “Para ser padres no deben ser como conejos”

En enero de 2015, el papa fue preguntado por los periodistas sobre el control de la natalidad, a lo que Francisco aseguró que hay medidas para controlar esa procreación irresponsable. “Dios les da métodos para que sean responsables. Algunos piensan que, perdón por usar esa palabra, para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No. Paternidad responsable”.

4. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

Ante la propagación del zika en 2016, el papa sugirió que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos siempre y cuando eso ayudara a prevenir el virus. “El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia. Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro”.

5. “Es mejor ser ateo que un mal cristiano”

Durante una misa, en febrero de 2017, Francisco se refirió a los que dicen ser buenos creyentes pero a la hora de aplicar hacen daño a la sociedad. “Tantos católicos son así. Y escandalizan. Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye, te derriba y esto sucede todos los días”.

6. Incluso, los ateos irán al cielo

En medio de la discusión de quién va a ir al cielo, en 2013, apenas unos meses después de haber asumido como papa, Francisco dijo que las puertas del cielo están abiertas para todos y que, si alguien no creyente hace el bien, también será parte. “El señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos. ‘Padre, ¿y los ateos?’ Incluso los ateos. ¡Todos!”.

7. “Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano”

En 2016, cuando Donald Trump era candidato para ser presidente de Estados Unidos, el líder del Vaticano se refirió a la propuesta de construir un muro en la frontera con México, a lo que dijo: “Solo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas. Debemos ver si ha dicho estas cosas de esta manera y le daré el beneficio de la duda”.

(Le puede interesar: 10 años de Francisco: más mujeres trabajan en el Vaticano; muchas, en puestos directivos)

8. “La humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas”

En medio de la polémica de si las personas debían vacunarse o no contra el covid-19, el papa invitó a vacunarse bajo la siguiente explicación: “Es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas. De niños nos vacunaron contra el sarampión, la poliomielitis. Todos los niños fueron vacunados y nadie dijo nada”.

Lee También

9. “Maria, la ‘influencer’ de Dios”

En 2019, en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el papa dijo que los jóvenes pueden ver a María, la madre de Jesús, como un ejemplo a seguir por sus acciones. “Le podemos decir con confianza de hijos: María, la ‘influencer’ de Dios. Con pocas palabras se animó a decir ‘sí’ y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro, hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Pensemos un poquito: ¿qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón?”.

10. “El extremismo es una traición a la religión”

En marzo de 2021, cuando visitó la antigua ciudad iraquí Ur, el papa condenó la violencia que se ha llevado a cabo en esa región debido al extremismo religioso que hay entre judíos, cristianos y musulmanes, a lo que dijo: “Todas sus comunidades étnicas y religiosas han sufrido. En particular, me gustaría mencionar a la comunidad Yazidi, que ha llorado la muerte de muchos hombres y ha sido testigo de miles de mujeres, niñas y niños secuestrados, vendidos como esclavos, sometidos a violencia física y conversiones forzadas “.