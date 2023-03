El máximo representante de la Iglesia católica fue consultado por Infobae sobre todo tipo de temas referidos a la actualidad. Opino sobre la política argentina e internacional, hizo una referencia a la Selección argentina y hasta habló sobre su posible regreso a su país de origen.

Sin embargo, la respuesta del papa Francisco sobre temas profundos como la muerte ha provocado gran impacto, puesto que describió lo que, a su juicio, ocurre luego del fallecimiento de un ser humano.

“Una luz muy grande, una felicidad muy grande. Un encuentro muy grande, en el camino del encuentro con Dios”, comenzó explicando sobre lo que pasa después de la muerte.

“Algún pertinaz por ahí piensa que… o puede ser que no tenga ese camino. Pero yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Hay un capitel muy lindo, medieval, en la catedral de Vézelay —no sé bien, si es siglo X o siglo XI, por ahí—, sur de Francia. De una parte está Judas ahorcado y el diablo que lo tira para abajo. De la otra parte está el buen pastor, que se lo lleva con una sonrisa irónica. Ese es el drama: quién gana al final. Y gana éste. Siempre“, complementó.

Papa Francisco habla sobre la muerte

Bergoglio también fue indagado sobre si le teme a la muerte y respondió con un claro no. “No. Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo me preparé, cuando tuve que hacer la operación que era riesgosa”.