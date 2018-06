La joven contó que todo sucedió cuando salía de trabajar hacia las 10 de la noche y efectivamente se encontró con unas amigas en una parada de bus que estaban al frente de la fila para abordar el transporte, dice que las personas se molestaron y que ella les dio la razón y finalmente no se coló, le dijo a Blu Radio.

Relató que todo estaba bien hasta que llegó el bus y todas las personas lo abordaron: “Cuando voy entrando para el bus, el señor que me hizo esto me empezó a coger del brazo y a jalarme de mi camisa y me llevó hasta afuera del bus diciendo: ‘Negra de mierda, tú aquí no entras. Si quieres coger un bus vete para tu tierra porque tú aquí no entras’” (Ver fotos).

Jiménez Quinayas señaló que no sabe cómo sabía el agresor que ella no era de Portugal si ha vivido durante 16 años allá y su portugués es perfecto, aunque reconoce que cuando la conocen, saben que es extranjera.

También dijo que le reclamó al guarda de seguridad privada por el maltrato y la respuesta de él fue golpearla:

“Me empieza a dar puñetazos en la cara. Yo empecé a sangrar por la nariz y me reventó el labio. Él me estaba cogiendo de las manos y lo que tenía libre eras las piernas. Cuando vi sangre caer pensé en que tenía que defenderme, entonces empecé a darle patadas y a insultarlo, y él me dijo: ‘Si continúas haciendo eso, te voy a golpear más’, y cuando acabó de decir eso me dio dos puñetazos porque uno de los testigos, que al otro día me pidió disculpas por no haber hecho nada y me contó todo detallado. Esos dos puñetazos hicieron que yo me cayera al suelo de cara, intenté levantarme y él me agarró otra vez e hizo que me golpeara de nuevo en la cara contra el piso. Se quedó encima de mí para inmovilizarme”.

Y sobre las personas que estaban a su alrededor reprochó: “Los demás, grabando. Lo insultaban pero no intentaron impedir nada. Unos grabaron pero nada más”.

En las últimas horas, la Cancillería emitió un comunicado anunciando que estaba apoyando a la joven:

Desde el momento en que este Ministerio tuvo conocimiento de la situación presentada, el Consulado de Colombia en Lisboa ha estado en permanente comunicación con la connacional, brindándole acompañamiento y asesoría.

A la vez, la oficina consular en mención ha contactado a las autoridades portuguesas competentes, con miras a que esta situación se esclarezca, que se tomen las acciones pertinentes y que la connacional reciba atención médica integral.

El Gobierno colombiano reitera el rechazo a cualquier acto de xenofobia, discriminación por género y racismo, y reafirma su compromiso para que este tipo de actos de intolerancia no se presenten en ninguna parte del mundo.