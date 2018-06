El dirigente deportivo necesita una cirugía y el hospital donde está internado en Moscú le está pidiendo un depósito, pero desde el momento del accidente no ha obtenido respuesta. Así lo contó en Blu Radio:

“La dificultad está en que tengo una póliza de Assist Card, y no ha querido cubrir los gastos que pide aquí el hospital de Moscú. Estuve hablando con el médico y se requiere hacer mi operación, y si Assist Card no me la cubre, tendré que cubrirla de mi propio peculio. El hospital pide 14.000 euros de depósito [47’755.601 pesos colombianos] y eso es lo que tiene que cubrir Assist Card y decir que se compromete a pagar eso. La cirugía puede valer mucho menos pero ellos quieren eso de depósito”.