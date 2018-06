Ángela Patricia Quinayas, madre de la joven, denunció que su hija estaba en una parada de bus esperando una ruta de la empresa STPC donde quedó de encontrarse con unas amigas, señaló Blu Radio.

“Las chicas estaban en la parte de delante de la fila. Mi hija las alcanzó ahí, pero la otra gente que hacía fila se molestó y le pidió que se saliera. Ella pidió perdón, y le preguntó a una señora si podía seguir adelante en la fila y ella le dijo que sí”, relató la mujer en la emisora.

Cuando llegó el bus y ella se subió con sus amigas, el hombre encargado de la seguridad privada de la empresa de transporte la bajó de forma violenta:

“Este señor no le pidió ni papeles. Simplemente la haló por el brazo y le dijo: ‘Negra, tú aquí no entras, no vas al frente de nadie. Tú en este bus no vas, tú vas en el de tu tierra, negra de mierda”. Después, le dio dos puños en la cara, la tumbó al piso, y le dio una patada en la cara”.

El artículo continúa abajo

Nicol sufrió graves lesiones y su rostro quedó visiblemente afectado, pero ya interpuso una denuncia y le pidió protección a la Cancillería.

Por su parte, la madre de la víctima aseguró en ese medio que estos hechos se han repetido por los últimos tres años, y que incluso la joven ha recibido amenazas de vecinos en el apartamento donde vive. Puntualizó:

“Hemos guardado silencio por miedo, pero esto que ocurrió nos motiva a decir no más. Es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que escuchar cosas repugnantes. Estoy muy triste, ese hombre me pudo dejar sin mi hija. Nadie debería recibir un trato de ese tipo, el color y la nacionalidad no nos define”.