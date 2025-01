La visa de turista en Estados Unidos, comúnmente conocida como visa B-2, está diseñada exclusivamente para fines de turismo, visitas a familiares, actividades recreativas, entre otros, y en este caso, no está autorizada para hacer ningún tipo de trabajo remunerado.

Para laborar, es importante cumplir con todos los requisitos legales establecidos por el gobierno de los Estados Unidos, empezando por obtener la visa de trabajo.

En este caso, una mujer mexicana conocida como Marisa Cecena, compartió a través de TikTok la experiencia que tuvo y que la llevó a perder su visa de turista luego de ser sorprendida trabajando ilegalmente en el país.

Inicialmente, empezó a relatar como las autoridades detectaron las inconsistencias en su ingreso al país, por entrar y salir varias veces por tierra en su carro desde México, hasta allí, pues indicó que: “Sabía las restricciones, pero igual las crucé”.

En su testimonio contó que visita frecuentemente a su familia en Las Vegas donde viven y luego de unos días ya contaba con empleo, aunque su principal objetivo era disfrutar con su familia, decidió quedarse y trabajar para tener ingresos.

Durante una inspección en la frontera, en la que se encontraba con su hija, un oficial la interrogó sobre los motivos de su estancia, la duración y demás, lo que desencadenó una revisión más profunda de sus documentos y allí se dieron cuenta de que estaba trabajando de manera ilegal en Estados Unidos, ya que su visa no era para ese fin.

La mexicana en este punto expresó su temor por lo sucedido durante la detención, pues el problema no estaba en que le quitaran la visa.

“Mi miedo no era que me quitaran la visa, era de lo que me iban a hacer, que iban hacer con mi hija”, relató.