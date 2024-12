Así como se divulgó una que los colombianos están entre los más deportados en Estados Unidos, surgió un detalle que es valioso para quienes buscan la visa para ese país.

¿Cuánta plata tener en la cuenta para sacar la visa americana?

El monto de dinero en la cuenta de ahorros no es determinante para la visa americana por lo que no existe una cantidad exacta o universal, según Carlos López, CEO de Working Ask, que apuntó a que no es cierto que se deba mover dinero para ese paso.

“Hay muchos mitos de que que los sellos en el pasaporte valen oro, que tener 500 millones de pesos en la cuenta sirve: eso no sirve para nada porque la embajada no tiene forma de ver cuánta plata hay en la cuenta. Eso es un mito de los más absurdos que hay”, advirtió en charla en YouTube con Camilo Gaviria.

Es importante explicar que esta hipótesis surge porque las autoridades migratorias de Estados Unidos suelen asegurarse de que una persona pueda cubrir todos los gastos de viaje sin necesidad de trabajar o recibir ayuda económica durante la estadía.

Lo cierto es que, precisamente, López remarcó que los ingresos que tiene una persona son claves, al punto que también aseguró que es muy difícil obtener la visa americana solo con un salario mínimo, pues el consulado evalúa muchos detalles.

Cabe aclarar que eso es distinto a los extractos bancarios, pues estos son una de las pruebas que se solicitan comúnmente. Ahí queda reflejado un historial de ingresos estables y un saldo suficiente, sin que se establezca que se necesite de una cantidad como se ha especulado.

¿Cuánto vale sacar la visa americana en Colombia?

El precio de la visa americana es de 185 dólares para la de negocios o turismo, que es el trámite más común. Ese valor equivale a 810.743 pesos colombianos (precio a finales de diciembre de 2024).

Es importante remarcar que el valor sube al evaluar otros perfiles en ese mismo sentido, que se plantean de la siguiente manera según el interés del proceso que se lleve a cabo:

Visa para trabajadores (H,LO,P,Q,R): 205 dólares, es decir, cerca de 898.391 pesos colombianos.

205 dólares, es decir, cerca de 898.391 pesos colombianos. Visas para comerciantes e inversionistas: 315 dólares, es decir, cerca de un 1’380.455 pesos colombianos.

¿Cuánto dinero se debe llevar a Estados Unidos como turista?

No existe una cantidad exacta de dinero que se deba llevar a Estados Unidos como turista. El monto dependerá de varios factores, como la duración del viaje, el tipo de actividades que planean hacer y el estilo de vida.

“Usted puede viajar hacia o fuera de Estados Unidos con todo el dinero que guste; pero si trae más de 10,000 dólares en efectivo o una combinación de instrumentos monetarios mayor a esa cantidad, debe declararlo o reportarlo a aduana antes de entrar o salir del país”, indicó el portal USA.gov.

Ese último punto es importante para evitarse complicaciones en una eventual visita al territorio estadounidense en la que se tenga la intención de llevar a cabo compras de alto valor.

