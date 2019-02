“Nada de esto tiene que ver con una ayuda humanitaria, esto tiene que ver con Richard Branson trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar el control de Venezuela”, dijo Waters en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El 15 de febrero, el empresario inglés Richard Branson, fundador del grupo Virgin, anunció la realización de un concierto en la ciudad colombiana de Cúcuta el próximo 22 de febrero para recaudar fondos destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela.

El multimillonario afirmó que el concierto será transmitido en vivo “a millones de personas en todo el mundo” y que su objetivo es recaudar 100 millones de dólares en 60 días.

Por su parte, Waters indicó que en Venezuela no existe una dictadura como han querido hacer ver hacia el extranjero.

“Tengo amigos que están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de eso está sucediendo, a pesar de que esa es la historia que se nos está vendiendo al resto del mundo”, señaló.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6

— Roger Waters (@rogerwaters) February 18, 2019