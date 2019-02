Desde Barcelona, Gómez dejó claro que no va a participar en el evento, pero celebró, en entrevista con Blu Radio, que su obra sea tenida en cuenta y su nombre sea reconocido.

“Agradezco que me den el crédito, muchas veces no me lo dan […]. La canción es una canción que pueden usar”.

Sobre las razones para no participar, la artista explicó que no quiere “ser parte de ninguna guerra” y aclaró que no está “de acuerdo con un lado ni con otro”.

Aunque cree que el proyecto político de Nicolás Maduro “no funcionó” y que Venezuela necesita un cambio “urgente”, Gómez rechaza la injerencia extranjera:

“Tampoco estoy de acuerdo con una intervención y mucho menos por parte de un gobierno como el de EE. UU”, enfatizó.

Otro cantante que en las últimas horas rechazó la invitación del gobierno venezolano es el salsero puertorriqueño Willie González, quien aseguró en su cuenta de Twitter que lo hace por dignidad.