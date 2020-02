El senador de Vermont, de 78 años y autodenominado “socialista democrático”, fue cuestionado por sus comentarios en el programa dominical de la cadena CBS ’60 Minutos’, donde dijo que era “injusto decir que todo fue malo” en la revolución cubana de 1959.

“Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir que todo fue malo”, señaló Sanders. “Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tuvo un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso algo malo? ¿Aunque Fidel Castro lo hizo?”, se preguntó.

Consultado sobre los “disidentes presos” en Cuba, Sanders se apresuró a contestar: “Así es. Y condenamos eso”.

Bernie Sanders defends his 1980s comments about Fidel Castro in an interview on 60 Minutes. https://t.co/ySqvQKoiBU pic.twitter.com/lTwuXWp9sA

