Dichas versiones llevan rondando más de dos semanas en las redes sociales. De hecho, AFP señala que las publicaciones con la información imprecisa han sido compartidas más de 300 veces.

En tales contenidos se afirma que entre 3 y 4 pilotos de British Airways (la cifra ha variado) murieron después de ser vacunados contra el coronavirus.

En las publicaciones con la información sobre el supuesto efecto mortal de las vacunas se comparten artículos en donde se habla del fallecimiento de los pilotos.

Así lucen algunos de los perfiles en redes sociales que compartieron la información sobre el vínculo entre las vacunas y las muertes de los pilotos. Es pertinente anotar que se caracterizan por se perfiles antivacunación.

Si bien se les permite mantener el post en su perfil, Facebook ha metido mano y ha marcado sus comentarios como “información parcialmente falsa”.

Y es que los pilotos han muerto, pero no se ha comprobado que sea por causa de la vacuna.

Así lucen las advertencias de la red social:

De hecho, en algunas publicaciones internacionales que usaron contenidos de redes para validar la información, estas ya no aparecen.

AFP apunta que el registro más antiguo que se haya encontrado sobre esa versión es de un audio en inglés en el que una persona, que no se identifica, afirma que un “amigo” piloto de British Airways dijo que 3 compañeros que trabajaban en la aerolínea habían muerto en un lapso breve.

La cifra de muertos pasó de tres a cuatro en las publicaciones que se fueron regando en los días siguientes.

En el mencionado audio se dice que anunciaron “la muerte del tercer piloto de British Airways en los últimos siete días” y se vinculan las muertes con las vacunas recibidas por los pilotos.

La agencia de noticias muestra que una de las que difundió la grabación fue la cuenta de Twitter @BeachMilk. Sin embargo, esta ya no aparece en la red social.

Ante las versiones, con un trino, la aerolínea lamentó las múltiples muertes de sus colaboradores, pero negó tajantemente que hubiese vínculo alguno.

Sadly four members of our pilot community passed away recently. Our thoughts are with their family and friends. However, there is no truth whatsoever in the claims on social media speculating that the four deaths are linked. Julie

— British Airways (@British_Airways) June 17, 2021