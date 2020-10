Aunque la actual senadora dijo que no estuvo en “contacto cercano” con las personas infectadas con COVID-19 recientemente, la alarma no disminuyó pues el propio Biden anunció haber descubierto “hacia el mediodía” que un miembro de la tripulación de su avión había dado positivo.

Sin embargo, el exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, dio negativo al test que le realizaron el miércoles por la noche, por lo que decidió no interrumpir su campaña, siguiendo el consejo de sus médicos.

“Este miembro de la tripulación estaba en el avión conmigo, pero estaba a más de 15 metros de mí“, escribió el candidato presidencial demócrata en su cuenta oficial de Twitter. “Ningún miembro de mi equipo estuvo en contacto con ese integrante de la tripulación. Mis doctores me aconsejaron que no era necesario que realizara cuarentena“, añadió.

Our campaign’s contact tracing remains ongoing, and my team will continue to share any significant developments with the American people. If anything, let this serve as an example of the importance of wearing masks and keeping a safe, social distance.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020