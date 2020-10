green

En un debate que se distinguió por su atmósfera calmada, alejada de la confrontación y conflictividad del primer choque entre Trump y Joe Biden, cualquier cosa fuera de lo común iba a sacar del sopor al público.

Esa fue la mosca que irrumpió en escena despertando a muchos y haciendo que prácticamente se olvidara lo sustancioso del debate, pues justamente hizo su aparición cuando Pence hablaba.

Este fue el momento en el que cayó sobre la cabeza de Pence:

VIRAL MOMENT: The fly lands on VP Mike Pence’s head during #VPDebate https://t.co/kFgioEJIQY pic.twitter.com/zrlkG8VpiH — The Hill (@thehill) October 8, 2020

La mosca de Pence: el personaje del momento

Usuarios de redes sociales no desaprovecharon la figuración del insecto y comenzaron las burlas y los memes. El propio rival de Trump, Joe Biden, aprovechó el tema publicando una foto con un matamoscas:

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Otros hasta le crearon al bicho sus propias cuentas. Una de estas, por ejemplo, aprovechó la reacción de Trump al debate, diciendo que Pence había ganado, opinando que la verdadera ganadora era ella:

The Fly WON BIG https://t.co/yYotiByEkL — Pence’s Fly (@MichaelsFly) October 8, 2020

Como era de esperarse, otros ya le atribuyeron una preferencia por la pareja demócrata Biden-Harris:

The Fly Knows Who to Vote For!#VPDebate pic.twitter.com/Hd4Md9z1aV — Mike Pence’s Fly (@FlyyPences) October 8, 2020

Sin embargo, lo curioso del tema es que un episodio igual había sucedido en las pasadas elecciones, pero a la candidata demócrata Hilary Clinton: