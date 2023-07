Después de 10 años de litigió, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya tomó una decisión frente a la demanda que entabló Nicaragua en el 2013 contra Colombia, con la pretensión de sumar 150 millas de lecho marino a las 200 que ya tiene.

Ese alto tribunal internacional decidió no acceder a las pretensiones del régimen de Daniel Ortega, con lo que, en teoría, dictamina también el fin del caso. Así, el fallo es considerado histórico para Colombia, pues gana el tercer litigió internacional que le planteó Nicaragua y que ha consumido más de 20 años.

“Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida”, dijo la CIJ en su fallo.

“La solicitud de la segunda petición de Nicaragua no puede sostenerse”, agregó el tribunal internacional en una segunda parte de su concepto, calificado por especialistas como muy complejo.

“Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, destacó el presidente Gustavo Petro apenas conoció el fallo.

El fallo de la CIJ sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, además, sienta una doctrina mundial para otros casos de países que tiene litigios marítimos similares.

“Para Colombia es muy importante, es un trabajo de muchos años, es una política de Estado”, dijo la excanciller María Emma Mejía en Caracol Radio, y destacó el trabajo que en esta última etapa adelantaron los integrantes del equipo de defensa de Colombia, entre ellos, el canciller Álvaro Leyva Durán y el experto Eduardo Valencia. “Han hecho un trabajo como de redondear eso que ya veíamos venir”. De ese equipo también hacen parte los colombianos Manuel José Cepeda y Gustavo Arrieta, y otros expertos extranjeros.

“Es un mensaje para el país, si trabajamos juntos: todo el trabajo del presidente [Juan Manuel] Santos, todo el trabajo de la canciller [María Ángela] Holguín, y ahora rematado en esta forma es un descanso enorme para Colombia y un triunfo diplomático importante”, agregó la excanciller.

Ortega había reclamado ante ese tribunal delimitar la plataforma continental nicaragüense en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Eso dejaba la soberanía de Nicaragua muy cerca de Cartagena.

El objetivo del país centroamericano suponía solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay que recordar que un fallo de la CIJ de 2012 reafirmó la soberanía colombiana sobre esas islas, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense, al tiempo que otorgó a Managua más de 72.000 km de extensión de sus zonas marítimas.