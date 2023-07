En medio de la ola de críticas y una inminente citación, el embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, tiene lista su defensa tras participar en una marcha para celebrar la revolución sandinista. Y no contento con eso, también se le vio con prendas alusivas al partido de Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mientras, al parecer, exalta al Gobierno nicaragüense cuestionado por las violaciones a los derechos humanos que el mismo Gobierno colombiano ha rechazado en varias oportunidades.

Sin importar esos antecedentes, las declaraciones de Muñoz fueron de admiración y maravilla durante la marcha sandinista. “Eso es admirable. Lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué acá a Nicaragua (…) es un pueblo alegre, un pueblo bonito, un pueblo amable y, sobre todo, un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad, estoy gratamente sorprendido. Aquí, en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa”, expresó sonriente el embajador colombiano.

Sus palabras causaron rechazo a nivel internacional luego de que varios políticos criticaran su efusividad y evidente amistad con el régimen de Ortega. Fue tal el repudio que incluso algunos le pidieron al Canciller Álvaro Leyva que sancionara al embajador colombiano, llamado que al parecer fue escuchado y por eso, el próximo 13 de julio, León Fredy Muñoz tendrá que viajar a Bogotá para responder por sus actos.

Mientras tanto, el embajador colombiano preparó un comunicado para hacerle frente a los cuestionamientos que suscitó su participación en la marcha. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Muñoz apuntó a que era una obligación diplomática. “Ante las gestiones propias de la Embajada y los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es mi obligación como Embajador, participar en reuniones y/o actividades importantes para el Gobierno”, explicó Muñoz para darle paso al comunicado de dos páginas en el que justifica su accionar.

En dicha publicación, Muñoz detalló una a una sus funciones y responsabilidades al momento de asumir su cargo y explicó que debe alcanzar los intereses nacionales del Estado tejiendo puentes entre ambos países.

Luego pasó a enumerar los intereses que el Estado colombiano promueve desde la embajada que preside. En primer lugar está la necesidad de velar por los connacionales colombianos residentes en Nicaragua; en un segundo lugar se ubica la promoción del comercio y el turismo; y en un tercer puesto está la tarea de dar a conocer la cultura colombiana materializada en artes y la academia en forma de poder blando.

Aunque el embajador colombiano insiste en que participar en este tipo de eventos, como las marchas sandinistas, es un mero acto de diplomacia y estrategia dentro de sus funciones, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, hizo mención al artículo 41 de la Convención de Viena en la que se señala que los diplomáticos no deben participar ni “inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado” y mucho menos en temas políticos.

Por su parte, María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, explicó en Blu Radio que “siempre tenemos que guiarnos por los lineamientos de nuestro Gobierno nacional, por los lineamientos que nos entrega tanto la Presidencia como el canciller, y de ahí no nos podemos salir”.

Lo cierto es que las declaraciones de Muñoz a la prensa local en medio de la marcha sandinista no cayeron nada bien en la política internacional. El primero en criticar las declaraciones de Muñoz fue el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también rechazó de tajo la presencia del embajador en las marchas a través de su cuenta de Twitter.

Esa marcha tuvo lugar el pasado 7 de julio por la conmemoración de los 44 años de la revolución sandinista. En la caminata también habría participado el congresista colombiano Alejandro Toro, del Pacto Histórico, según medios locales.

Por parte del Gobierno de Nicaragua, se vio marchar a Daniel Ortega, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional junto con líderes del sandinismo y funcionarios del régimen.

No me asombra que alguien que fue detenido por narcotráfico, sea admirador de la dictadura de Daniel Ortega que viola derechos humanos en Nicaragua.

Y mucho menos me asombra que Petro lo haya nombrado Embajador.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 10, 2023