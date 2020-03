green

En su cuenta de Facebook, Franzese publicó un video donde se ve el cuerpo muerto de su hermana por el COVID-19 y narra que estuvo más de 36 horas atrapado con el cadáver de Teresa, de 47 años, después de que esta falleciera el pasado sábado mientras estaba en casa.

Mientras cuenta que funcionarios sanitarios se negaron a recoger los restos de su hermana, se ve al fondo a la mujer muerta y tapada por una cobijas.

“Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron… Este vídeo es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo me veo forzado a afrontar esta situación con todo el dolor del mundo”, dice el italiano en el video.

“Yo me puse en una cuarentena forzada, hoy podría estar yendo a todos lados y difundir el virus si estoy contagiado. A nadie le importó. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona con factores de riesgo, y a nadie le importó nada. Estamos arruinados, Italia nos abandonó”, agregó entre lágrimas Luca Franzese.

En videos posteriores, el actor contó que más de 36 horas después del fallecimiento de Teresa finalmente acudió una funeraria, recogió su cuerpo y lo enterró.

Este 11 miércoles, Franzese afirmó en otro video que 3 miembros más de su familia se infectaron con el nuevo coronavirus. “La pesadilla continúa”, dijo.

“Mi acción fue impulsada solo por la preocupación sin saber que hacer inmediatamente nos aislamos e invito a todos los napolitanos a que presten la máxima atención a las medidas de prevención a adoptar”, finalizó el italiano en el video publicado en Facebook.