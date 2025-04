Este martes 22 de abril el Vaticano dio a conocer las primeras imágenes del féretro del papa Francisco, quien falleció el día anterior a los 88 años tras sufrir un colapso cardiocirculatorio irreversible, según confirmó la Santa Sede.

(Vea también: Mhoni Vidente se atrevió a predecir sobre el próximo papa y dijo quién sería el ganador)

El primer pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica deja un legado marcado por reformas profundas e iniciativas a favor de los más necesitados.

Después de su muerte, el cuerpo de Francisco fue velado en la residencia de Casa Santa Marta antes de ser trasladado a la Basílica de San Pedro, donde miles de fieles se congregarán para rendirle homenaje y rezar el rosario en su memoria.

Lee También

Imágenes difundidas por medios como Vatican Media mostraron al pontífice con un rosario en sus manos, como muestra del respeto y el cariño que le tenían tanto los fieles como líderes religiosos y políticos de todo el mundo.

Imagens do rito de constatação da morte e a deposição do corpo do #PapaFrancisco no caixão na capela da Casa Santa Marta na noite de 21 de abril pic.twitter.com/ninyjSvgPZ

— Vatican News (@vaticannews_pt) April 22, 2025