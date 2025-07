En un espantoso suceso ocurrido en 2024, un tribunal inglés condenó a un hombre de 27 años, identificado como Daniel Gunter, por la muerte de Brendon Staddon, su pequeño hijo de dos semanas.

Este inquietante caso sacudió a la comunidad y llamó la atención de toda la sociedad al descubrirse los atroces detalles que llevaron a la muerte del recién nacido, quien se encontraba en una unidad de cuidados especiales para bebés en aquella fatídica fecha del 5 de marzo de 2024.

La autopsia confirmó las sospechas de los profesionales en el sitio. “Brendon murió por una lesión fuerte en la cabeza causada por un impacto violento, junto con múltiples golpes en otras partes del cuerpo,” recogió el informe. Las heridas y lesiones presentes en el cuerpo del pequeño evidencian una cruel y deliberada violencia.

Fue el personal del centro médico que halló al pequeño Brendon sin vida. Emitía fuertes señales de violencia y un preocupante deterioro que marcaba todo su cuerpo. Entre los hallazgos macabros de los médicos se encontraban fracturas en el cráneo, la columna vertebral, los tobillos y las muñecas, e incluso contusiones en diversas partes del cuerpo del recién nacido.

A man has been found guilty of murdering his 2wk old son at Yeovil District Hospital

Daniel Gunter, 27 done catastrophic’ injuries to his 2wk son Brendon Staddon

Brendon from head to toe, including a shattered skull and multiple broken bones

Gunter to be sentenced on 3oct pic.twitter.com/t0zmxfoTPo

— London & UK Street News (@CrimeLdn) July 24, 2025