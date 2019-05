green

En marzo de este año, Patterson se declaró culpable de los delitos de homicidio intencional y secuestro, luego de que asesinó a los papás de Jayme Closs, de 13 años, publica WSAU.

La menor fue reportada como desaparecida después de que encontraron los cuerpos sin vida de sus progenitores, James y Denise. Aunque las autoridades de EE. UU. hicieron todo lo posible para encontrarla, no lo consiguieron, explica ese medio.

Sin embargo, fue encontrada con vida después de 88 días en cautiverio, a 100 kilómetros de su casa, luego de logró escapar de Patterson. Cuando salió de donde estaba encerrada, se dirigió a la casa de una vecina, que de inmediato llamó a la policía. El criminal fue capturado ese mismo día cuando regresaba al lugar, detalla el diario estadounidense.

La adolescente Jayme Closs no asistió el viernes a la sentencia contra Jake Patterson, pero sí envió una nota que fue leída por su tutor: “Pensó que podía ser mi dueño, pero estaba equivocado. Yo fui más inteligente… Observé su rutina y recuperé mi libertad. Yo siempre tendré mi libertad y él no. Jake Patterson no puede quitarme el coraje. Pensó que podía controlarme, pero no pudo”.

El juez James Babler, dijo por su parte, antes de dictar su sentencia: “No tengo dudas en mi mente de que es uno de los hombres más peligrosos que caminan en este planeta… Es la encarnación del mal y el público solo puede estar a salvo si está encarcelado hasta que muera”, finaliza WSAU.