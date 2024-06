Mientras que los elogios del ‘Kun’ Agüero a Luis Díaz por su talento en Copa América estallaron las redes, la presencia de colombianos en Texas no pasó desapercibida y, por eso, es clave apuntar a un detalle en ese lugar.

De ahí, con datos de la empresa especializada MarketForce Information replicados por WTop, quedaron en evidencia los 10 supermercados más baratos de Estados Unidos. De esa selección despuntaron cuatro que muchos residentes o visitantes de Colombia pueden aprovechar en territorio texano, donde ahora el seleccionado nacional está en el mencionado torneo.

¿Cuáles son los supermercados más baratos en Texas?

WinCo Foods: tercera en la lista, es una cadena de supermercados de propiedad y gestión mayoritaria de sus empleados, con 138 tiendas en 10 estados del oeste de Estados Unidos. Su enfoque es de precios bajos, productos frescos y gran sección de alimentos a granel.

Market Basket: quinta en el seguimiento, la cadena cuenta con 34 tiendas en el sureste de Texas y Luisiana. Fundada en 1962, por cinco tenderos independientes, es propiedad de la familia Hughes y se enfoca en la comunidad con precios competitivos.

ALDI: séptima en el listado, esta cadena alemana de supermercados ofrece productos de marca propia a precios muy competitivos. Se caracteriza por su modelo de negocio simplificado, con menos variedad de productos que otras cadenas, pero con una alta calidad. Se pueden encontrar más de 125 tiendas ALDI en Texas.

CostCo: en el octavo lugar, Costco Wholesale Corporation, o simplemente Costco, es una cadena internacional de hipermercados con formato de Club de Precios cuyo objetivo es proporcionar los mejores precios en productos de alta calidad.

Si bien no tiene la misma presencia de una ciudad estadounidense que parece Colombia, Texas cuenta con una notable residencia de colombianos en el estado, en particular, en una zona en particular.

¿Cuántos colombianos viven en Texas?

Hay 56.000 colombianos aproximadamente en las áreas metropolitanas texanas, de acuerdo con datos de Migration Policy Institute en un documento publicado en julio de 2023.

De hecho, en el correspondiente seguimiento se destaca a Houston, The Woodlans y Sugar Land como la cuarta zona con mayor cantidad entre las registradas en ese informe estadounidense, lo que se evidenció en el aumento en compra de viviendas en ese estado.

¿Qué se puede hacer en Texas?

Texas es un estado grande y diverso, con algo que ofrecer a todos. Aquí hay algunas de los mejores planes:

Visitar el Álamo: es una misión y fuerte histórico ubicado en San Antonio. Es el sitio de la Batalla del Álamo, una batalla importante en la Guerra de Independencia de Texas.

es una misión y fuerte histórico ubicado en San Antonio. Es el sitio de la Batalla del Álamo, una batalla importante en la Guerra de Independencia de Texas. Recorrer el Paseo del Río: El Paseo del Río es un camino de 4.2 millas de largo que bordea el río San Antonio. Es un lugar popular para caminar, andar en bicicleta y hacer kayak.

El Paseo del Río es un camino de 4.2 millas de largo que bordea el río San Antonio. Es un lugar popular para caminar, andar en bicicleta y hacer kayak. Explorar el Centro Espacial de Houston: es un museo y centro educativo dedicado a la exploración espacial. Es el hogar de una réplica a gran escala del transbordador espacial Independence y muchos otros artefactos espaciales.

es un museo y centro educativo dedicado a la exploración espacial. Es el hogar de una réplica a gran escala del transbordador espacial Independence y muchos otros artefactos espaciales. Conocer el Capitolio del Estado de Texas: es un edificio impresionante que ofrece recorridos y exhibiciones sobre la historia de Texas.

es un edificio impresionante que ofrece recorridos y exhibiciones sobre la historia de Texas. Ir de caminata o andar en bicicleta en el Parque Nacional Big Bend: está ubicado en el extremo suroeste de Texas. Es un gran lugar para practicar senderismo, andar en bicicleta y acampar.

está ubicado en el extremo suroeste de Texas. Es un gran lugar para practicar senderismo, andar en bicicleta y acampar. Visitar el Monumento Nacional de las Montañas Guadalupe: está ubicado en el oeste de Texas. Es un gran lugar para practicar senderismo, acampar y observar la vida silvestre.

está ubicado en el oeste de Texas. Es un gran lugar para practicar senderismo, acampar y observar la vida silvestre. Playa en South Padre Island: es una isla barrera ubicada en la punta sur de Texas. Es un destino turístico popular conocido por sus playas, restaurantes y vida nocturna.

es una isla barrera ubicada en la punta sur de Texas. Es un destino turístico popular conocido por sus playas, restaurantes y vida nocturna. Barbacoa Tex-Mex: es una cocina que combina influencias mexicanas y tejanas. Es una visita obligada para cualquier visitante de Texas.

es una cocina que combina influencias mexicanas y tejanas. Es una visita obligada para cualquier visitante de Texas. Asistir a un partido de fútbol americano: es un deporte muy popular en Texas. Hay varios equipos de fútbol americano profesionales y universitarios en el estado.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

