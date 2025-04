El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, impulsó un decreto que ya entró en vigencia, aunque deberá ser ratificado en los próximos días, que limitará a miles de latinoamericanos a pedir la nacionalidad italiana por derecho de sangre.

Y es que por la basta migración que hubo entre los siglos XIX y XX, miles de argentinos y brasileños (y ciudadanos de otros países) cuentan con ascendencia italiana y eso les daba el derecho a solicitar la ciudadanía del país europeo, un proceso que no exigía grandes requisitos.

No obstante, con las nuevas reglas, explica CNN, ya no les bastará con tener ascendencia italiana, sino que además tienen que demostrar un vínculo real con la nación. Según el ministro, la mayoría de los ciudadanos italianos que residen en el extranjero no pagan impuestos en Italia ni votan.

Cómo obtener la nacionalidad italiana con nuevas reglas

Ahora, los interesados en ser italianos deben tener padre o abuelo nacido en Italia; antes era suficiente, un bisabuelo o un tatarabuelo e, incluso, un antepasado que viviera después del 17 de marzo de 1861.

Asimismo, deben demostrar que dominan el idioma, agrega CNN, y ejercer derechos y deberes de ciudadano italiano, por lo menos una vez cada 25 años.

Además, también les obliga a haber residido, por al menos tres años, en el territorio italiano, pese a que ya no lo hagan. Estas nuevas normas aplican para las solicitudes futuras y no afectan a las que se presentaron antes del 27 de marzo de 2025.

“El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la comercialización de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria”, dijo Tajani, citado por AFP.

Precisamente, el gobierno hizo referencia al caso de Argentina y Brasil, países que tienen una gran cantidad de ciudadanos italianos. 20.000 argentinos obtuvieron la nacionalidad italiana en 2023 en virtud del derecho de sangre y 30.000 en 2024, indicó la agencia. En el caso de Brasil, 14.000 personas obtuvieron el pasaporte de Italia en 2022 y 20.000 en 2024.

Y es que la nacionalidad italiana no solo les otorga a los ciudadanos ciertos derechos (como residir sin necesidad de visa), sino que también les entregan otros beneficios, como el acceso fácil a los otros países de la Unión Europea.

Cuánto vale solicitar la nacionalidad italiana

La tarifa varía dependiendo de los documentos que debe tramitar para demostrar que sí aplica. No obstante, se deben pagar al menos 2’639.600 pesos, tarifa de los derechos consulares en Bogotá.

