Camilo Gutiérrez, de 23 años, dialogó con Noticias Caracol y allí relató cómo fue la brutal agresión por parte de Jonathan Wats, de 40 años, quien fue capturado por la policía de Miami (EE. UU.), pero quedó libre horas después al pagar una fianza.

Según el relato del colombiano en Estados Unidos, Wats es vecino suyo en el complejo de apartamentos en donde vive y que recientemente cuando se dirigía a su carro, lo atacó por la espalda e intentó estrangularlo.

“Estoy caminando hacia mi carro y, de la nada, me estrangula, no lo había visto. Me levanta del piso, me empieza a decir palabras homofóbicas y repite: no me gusta la gente gay”, dijo Camilo Gutiérrez al mismo noticiero.