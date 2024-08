Elizabeth Vargas, una madre colombiana residente en Italia, se encuentra en una situación desesperada tras enterarse de que su hijo sufrió un grave accidente en Estados Unidos y no ha podido viajar para estar a su lado debido a la falta de una visa vigente.

Se trata de José Andrés Tabares, un joven caleño de 26 años, quien se encontraba el pasado 3 de agosto disfrutando de un paseo en el Lago Wylie, en Charlotte, cuando se lanzó al agua de clavado sin percatarse de que la profundidad era insuficiente lo que le provocó una fractura en la columna vertebral que lo dejó completamente inmóvil.

La madre del joven ha hecho múltiples intentos para obtener una visa humanitaria que le permita viajar a Estados Unidos y acompañar a su hijo.

“Inmediatamente me llamaron y fui a la Embajada aquí en Italia, pero me negaron la visa. Estoy pidiendo una visa de emergencia porque mi hijo está completamente paralizado, él no mueve ni los dedos para llamar a una enfermera”, señaló Elizabeth.