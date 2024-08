CJ Lyles, un bombero de 31 años, fue atacado por un tiburón mientras surfeaba en New Smyrna Beach, Florida.

La impactante grabación del incidente, que se ha viralizado en redes sociales, muestra a Lyles con la mano gravemente herida y ensangrentada, luchando por salir del agua mientras recibe ayuda de los presentes.

Le diagnosticaron dos tendones desgarrados en su dedo índice y un tendón parcialmente dañado en su dedo medio.

Después de varios días de tratamiento, Lyles fue dado de alta y compartió su experiencia con la prensa local. Aunque el ataque lo mantuvo alejado del surf por unas semanas, el bombero se mantiene positivo y decidido a volver a su deporte favorito.

“Es una experiencia desafortunada y rara, pero no voy a dejar que esto me detenga. El surf es mi pasión y no voy a permitir que el miedo me aleje de él”, afirmó Lyles, demostrando su determinación para superar el trauma y regresar a las olas.