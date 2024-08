Por: Tu Barco News

India, conocida por su rica historia, impresionante arquitectura y vibrante cultura, sigue siendo un destino turístico muy deseado por viajeros de todo el mundo. El país ofrece una fascinante mezcla de fortalezas, palacios, mezquitas, templos, monumentos y ruinas antiguas, que reflejan su herencia cultural y religiosa.

Sin embargo, no todos los visitantes han tenido una experiencia positiva en su estadía, como el testimonio que contó recientemente un colombiano a través de su cuenta de TikTok @elgingerboy.

El viajero colombiano relató una serie de dificultades que enfrentó durante su viaje a India, destacando problemas de salud y choques culturales. Según su relato, se enfermó y tuvo que recurrir a medicación debido a una infección gastrointestinal probablemente por los alimentos.

“Ha sido una de las peores experiencias que he tenido durante los viajes que he hecho”, afirmó en su video, señalando que incluso tomando precauciones al comer solo en restaurantes bien calificados y en los hoteles donde se alojaba, no logró evitar problemas de salud.

El colombiano mencionó que uno de los principales problemas fue la higiene. Observó que la cultura en India no promueve una rigurosa práctica de lavado de manos, lo que encontró preocupante. “Me he dado cuenta que la cultura de lavarse las manos con agua y jabón casi no existe”, explicó.

Choque cultural de colombiano en India

Además de las dificultades relacionadas con la higiene, el viajero experimentó un choque cultural en cuanto a las normas de cortesía. En contraste con la costumbre colombiana de usar frases como “por favor” y “gracias” como parte del civismo cotidiano, el colombiano notó que estas prácticas son menos comunes en India. También mencionó el constante ruido de las bocinas de vehículos, “pitan por todo y eso provoca dolor de cabeza”.

A pesar de su experiencia negativa, el colombiano dejó claro que otros visitantes podrían tener una experiencia más positiva. Para aquellos que planean viajar a India, recomendó llevar medicamentos para dolores de cabeza, estómago y diarrea, dado que es común enfrentar problemas digestivos en el país.

