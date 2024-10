La incertidumbre y el drama que vivían seis familias que reportaron la desaparición y supuesto secuestro de seis mujeres que viajaron de Colombia a México terminó luego de que el cónsul Andrés Hernández anunciara a través de X que, “fueron rescatadas las seis colombianas secuestradas en Veracruz, en trabajos y operativos de la Fiscalía General del Estado“.

Tras este anuncio, el mismo presidente Gustavo Petro reconfirmó la noticia en su cuenta de X, asegurando que las mujeres habían sido rescatadas.

(Vea también: Estas son las fotos de las 6 modelos colombianas que están desaparecidas en México)

Luego de la comunicación de la buena noticia para estas mujeres, Blu Radio, medio aliado de Pulzo, se comunicó con la familia de Derlys Dayana Panesso y Yarlín Giraldo, quienes viven en Medellín y no negaron la alegría que sentía.

El hermano de Derlys, Duván Panesso, manifestó con voz quebrada que la emoción era rotunda.

“Me vuelve el alma del cuerpo, feliz, en esos momentos feliz, no he podido hablar con ella, pero feliz”.