Michel Morales, de 21 años; Marianyeli Chacón, de 20; Sofía Velásquez, de 21; Derlys Paneso, de 25; Yarlin Giraldo, de 21; y una sexta mujer aún no identificada son las mujeres colombianas que viajaron a México luego de aceptar una supuesta oferta de trabajo, pero una vez en ese país todas ellas perdieron el contacto con sus familias.

Las mujeres son oriundas de Medellín, Pereira, Ibagué y Cúcuta.

Desde el barrio Santodomingo, en la capital de Antioquía, habló la familia de Yarlin, una de las jóvenes cuyo rastro se desconoce.

Varias conversaciones como estos audios han despertado sospechas de las primeras hipótesis de la desaparición.

Duván Paneso, hermano de Derlys Paneso, también se refirió a la desaparición de su pariente.

El hermanó de Derlys señala a una mujer de ofrecerles un supuesto trabajo con condiciones de seguridad, y sobre quien dijo que al comienzo respondió, pero luego desapareció.

“A mí me bloqueó; no me dijo que todo era culpa mía, que yo estaba denunciando en redes sociales, que todo era culpa mía y me dio entender y ella es la responsable, porque ella se la llevó.”, comentó.