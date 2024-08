Una ciudadana del Valle del Cauca, que por privacidad decidió no revelar su nombre, relató los difíciles momentos que vivió hace 7 años cuando por engaños, terminó en China en una red de trata de personas. En ese país permaneció por 18 días.

Contó que le ofrecieron una oportunidad laboral en una venta de joyas con jugoso sueldo, y ella con la ilusión de ayudar a su familia aceptó.

En Colombia le pidieron su pasaporte, lo mandaron a Bogotá y terminó con una visa china. Dice que estando en la capital del país, sospechó de lo que pudría ocurrir, sin embargo, abordó con rumbo al continente asiático. “La persona que me recibió trataba de esconderse, de esquivar los policías con los perros, yo decía ¿pero por qué?”.

Estando en ese país, le dijeron que se alistara para que saliera a trabajar, sin saber aún a lo que se enfrentaba. El mundo se le fue encima cuando una ciudadana peruana le contó y se enteró de que iba a ser víctima de proxenetismo.

“Yo dije, ¡ay, en que me metí!, el mundo se me derrumbó. Me sentía muy decepcionada de mí del por qué yo no había visto eso; en Bogotá las cosas se pusieron cómo sospechosas, pero ¿por qué no sospeché más?. Me sigue deliendo ver cómo esto pasa”, expresó conmocionada.