En charla con Gol Caracol, David Cuperman, actual jugador del Hapoel Tel Aviv en Israel, relató a detalle los momentos de angustia vividos este martes primero de octubre, a causa de los ataques de Irán, que ya ha dejado varios muertos.

Jugador colombiano cuenta cómo fueron los bombardeos en Israel

¿Cómo inició todo?

“Desde los últimos días se venía escuchando que algo podía pasar. Nosotros justo ayer (lunes) tuvimos un partido de la liga acá y el partido fue a puerta cerrada. Hoy (martes) en la tarde yo tuve entrenamiento a las cuatro y luego de eso teníamos justo un evento en la ciudad de Jaffa, en el estadio donde nosotros jugábamos. Teníamos un evento porque mañana (miércoles) se celebra acá el año nuevo en la religión judía, entonces teníamos un evento como todo el equipo. Nos iban a llevar allá una comida y luego cada uno para su casa”.

“Desde las seis y media nos comenzaron a decir que el evento estaba cancelado, que cada uno para su casa, comenzaron a sonar muchas alertas en el celular; al traducirlas decía que por favor, si te llegó este mensaje, quédate en una zona segura hasta nuevo aviso”.

¿Cuál fue su reacción frente a esa situación?

“Yo sentí mucho temor. Ahí comienzo a hablar con todos los compañeros del equipo y empiezan a explicarme ellos un poco lo que está pasando. Cuando entré a la casa, dejé las cosas y apenas entré, volvió a sonar una alerta en el celular que ‘por favor todas las personas que les llegue esta alerta, entren al cuarto de seguridad. Si tienen cuarto de seguridad dentro de la casa, si no que entren al cuarto de seguridad del edificio porque aquí los edificios tienen; es un búnker’”.

¿En qué momento todo se salió de control?

“Cinco o diez minutos después de haber llegado a la casa, tenía el televisor prendido y comencé a ver las noticias. Yo tengo una aplicación en mi celular que me notifica si hay un cohete viniendo en dirección hacia donde yo estoy y me da una alarma para entrar a la zona de seguridad. Si hay un cohete viniendo hacia la zona donde uno está, hay una alarma que suena afuera en la calle y eso significa que hay que entrar al refugio”.

¿Cómo fue ese contacto con su familia?

“Cuando entro al refugio, de una vez mi prometida me llama para estar conmigo por videollamada, obviamente para generar tranquilidad para ella. Luego me llama mi padre, me llama mi madre, me llama mi hermano y me acompañan. Yo estuve en el búnker de seguridad más o menos 30 o 35 minutos”.

“El mensaje que me dio mi familia, pues, lo más importante para ellos es que uno esté bien, entonces preguntan si uno tiene comida, si uno tiene agua, que si el celular está cargado, que si uno está escuchando mucho ruido, que si se escuchan mucho los totazos de las intercepciones en el cielo o si se han escuchado totazos de los cohetes que cayeron dentro del país. De igual manera, uno simplemente se acompaña en una videollamada y espera que la situación pase”.

¿Cómo fueron esos minutos de pánico?

“Sentí mucho miedo, miedo a la situación, miedo de ver cómo está la situación, miedo de uno estar acá, de que uno está lejos de la gente que uno ama y obviamente yo creo que es imposible no sentir miedo”.

¿Es una posibilidad decirle adiós al fútbol israelí?

“Respecto a la situación yo espero llevar el día a día y un poco esperar cuáles son las órdenes de seguridad que entrega el país, cuáles son las órdenes de seguridad que entrega la liga y cuáles son las órdenes de seguridad que entrega el equipo. Este es un conflicto que lleva 75 años en esto, entonces digamos que aquí ellos ya conocen un poco cómo manejar la situación. Pero, digamos, aquí hubo un atentado terrorista en las afueras del estadio donde nosotros jugamos, entonces eso también impacta, pues porque es al lado del estadio donde uno juega y murieron”.

“La situación no es fácil. Yo creo que cualquier persona en una situación de guerra, estando sola, con miedo, claramente que por la cabeza pasa el dejarlo todo, pero yo en ese momento no quiero tomar decisiones con cabeza caliente. Uno sí quiere continuar con su carrera aquí, pero no es una situación fácil”.

🇮🇱🇮🇷 | URGENTE: MISILES BALÍSTICOS SOBRE LOS CIELOS DE ISRAEL. pic.twitter.com/qBnHwUeNlv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 1, 2024

¿Qué pasó hoy entre Israel e Irán?

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó, este martes primero de octubre, el lanzamiento de misiles contra Israel como respuesta a los asesinatos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, el jefe de Hizbulá, Hasán Nasrala, y un general iraní.

“Con el disparo de decenas de misiles balísticos, se ha golpeado los objetivos en el corazón de los territorios ocupados”, indicó el cuerpo militar de élite.

