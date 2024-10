Este primero de octubre ha sido de mucha tensión luego de que diferentes reportes aseguraran que Irán tenía armada una ofensiva contra Israel, lo que enfrentaría a dos naciones muy fuertes.

Inicialmente, la embajada de Estados Unidos en Israel pidió el martes a su personal y a sus familiares que se refugien en el lugar donde se encuentran ante las advertencias sobre un posible ataque con misiles de Irán.

Posteriormente, fue la inteligencia israelí la que indicó que Irán lanzó misiles hacia su territorio, después de que Estados Unidos advirtiese de que un ataque por parte de la República Islámica era inminente.

“Hace unos momentos se lanzaron misiles desde Irán hacia el Estado de Israel“, indicó el ejército en un comunicado, agregando que las sirenas de alerta antiaérea sonaron en todo el país, incluida Jerusalén.

Además de esto, en redes empezaron a circular imágenes en las que se ven unos destellos sobre el cielo. Estas son algunas de las que circularon:

The Jerusalem Post: #Iran Launches Nearly 400 Missiles at #Israel pic.twitter.com/o2aVfiuwQu

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024