Aquellos cubos cuadrados de colores, que la gente del común se puede demorar días armando, Alejandro Restrepo los organiza en cuestión de pocos segundos, incluso mientras sostiene una conversación con otra persona.

Este joven rionegrero (Antioquia), de 18 años, está entre los mejores 15 del mundo en el armado del cubo rubik, luego de su participación en el Mundial de la disciplina, que se disputó en Corea del Sur.

Su pasión por esta actividad hizo que después de 27 horas de vuelo, con cuatro escalas y un viaje por tren incluidos, regresara el pasado sábado a las 7:00 p. m. al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y 12 horas más tarde estaba en el Centro Comercial Mayorca, de Sabaneta, para participar en otro evento local de cubo rubik.

Todo comenzó cuando Alejandro tenía 11 años, después de armar rompecabezas le llamó la atención adquirir uno de estos cubos para aprender a armarlo. En ese momento, luego de consultar por internet de cómo se debía hacer, empezó a tomar esta actividad como un deporte y a desafiarse para armarlo, cada vez, más rápido, hasta llegar a tener nivel para las competiciones internacionales.

“El cubo era como especial porque era un rompecabezas, pero un rompecabezas muy difícil. Entonces me llamó mucho la atención. Llegó un punto en el que me compré un cubito de estos baratos, de $ 5.000, y me puse como reto armarlo. Para ello comencé a buscar tutoriales y a buscar resolverlo por mi cuenta”, comentó sobre sus inicios.