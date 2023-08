Hace 10 años los futbolistas colombianos estaban en auge en Europa. El buen nivel que tenían jugadores como Falcao García, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca y Juan Guillermo Cuadrado abrió la puerta a jugadores criollos en equipos de la élite en España, Francia, Portugal e Italia.

Pero el tiempo pasó y con él algunas de estas estrellas fueron perdiendo protagonismo. Solo unos pocos lograron mantenerse, con sus años encima, en las ligas importantes. Uno de ellos, tal vez el más representativo, es Falcao García.

El delantero samario, que tiene 37 años, está inscrito para disputar la Liga española con el Rayo Vallecano. Es cierto que no tiene muchos minutos y que en la última temporada solo anotó dos goles. Sin embargo, es uno de los referentes del plantel, un futbolista que le aporta experiencia al cuadro madrileño.

Precisamente, ‘El Tigre’, que ha marcados 60 goles en la Liga y está a 2 de igualar a Carlos Bacca como el colombiano que más veces ha celebrado en el balompié ibérico, es el primer criollo que debuta oficialmente esta temporada.

Este viernes, a partir de las 12:30 del mediodía (hora colombiana), el Rayo Vallecano visita al Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos. En el duelo podría haber un enfrentamiento entre dos atacantes nacionales que han estado en la Selección Colombia: Falcao y Luis Javier Suárez, que hace parte del equipo local.

También se jugó este jueves el partido entre Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pinjuán de la capital de Andalucía. Entre tanto, los otros colombianos que estarán en la Liga de España esta temporada serán Johan Mojica (Osasuna) y Bernando Espinosa (Girona).

Este último debutará contra Real Sociedad el próximo sábado, a partir de las 10:00 a.m. de Colombia. Mientras que Mojica hará su primera presentación con el cuadro de Pamplona el domingo 13 de agosto. Las acciones están programadas para empezar a las 10:00 a.m. (hora nuestra).

Dos cafeteros en Francia

Por su parte, en la Liga francesa, que en los últimos años ha estado dominada por el PSG, solo habrá dos futbolistas colombianos: el lateral izquierdo Déiver Machado y el joven volante Óscar Cortés.

Ambos juegan en el Lens. Machado, que tiene 29 años, está en el equipo desde 2021. Cortés, de 19, es uno de los sub-20 con mejor proyección en el mundo y aterrizó en el cuadro francés el pasado mes de julio como toda una estrella, después de haber hecho una buena presentación en el Sudamericano juvenil que se jugó en Colombia a principios de año.

Los criollos no solo disputarán el torneo galo. También jugarán la Champions League, ya que su equipo fue subcampeón de la Ligue-1 la temporada pasada. El debut del Lens en el torneo francés será este domingo ante Stade Brestois a las 6:00 a.m. de Colombia.

Sin embargo, la Liga inicia este viernes. El partido inaugural los disputan Niza y LOSC, desde las 2:00 p.m.

‘Lucho’ comanda en Inglaterra

Otra liga que empieza este viernes es la inglesa. El duelo que abre las acciones es Burnley-Manchester City, a partir de las 2:00 p.m.

En este torneo que dicen es el más competitivo del mundo, hay cuatro futbolistas nacionales. El guajiro Luis Díaz, la joya del fútbol colombiano en este momento, debuta con Liverpool el domingo contra Chelsea (10:30 a.m.).

Sin embargo, los primeros criollos que tendrán acción serán Jéfferson Lerma, Steven Alzate y Jhon Jáder Durán.

El primero, el sábado con el Crystal Palace ante Sheffield United (9:00 a.m.). El segundo lo hará a la misma hora ante Luton. El tercero juega con el Aston Villa ante Newcastle (11:30 a.m.). El último colombiano que debutará en Inglaterra será Dávinson Sánchez. El defensa central visita al Brentford el domingo (8:00 a.m.).