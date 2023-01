El insólito hecho se presentó en las últimas horas en el hotel Jinling Purple Mountain, en Shanghái (la ciudad más grande de China), y el hombre, de 28 años, fue detenido por las autoridades minutos después de lo ocurrido.

(Vea también: Les dañaron el vuelo a miles de personas: frenan operación aérea por error en computador)

De acuerdo con las primeras informaciones, el huésped condujo su lujoso vehículo contra el vestíbulo del hotel en el que se había hospedado luego de discutir con los empleados de este por el supuesto robo de su computadora portátil, la cual habría dejado dentro de su habitación, informó AFP.

En videos que circulan en redes sociales se ven los momentos de caos y angustia que provocó el sujeto, que no tuvo problema con dañar su convertible blanco de marca Audi con tal de destrozar el ‘lobby’ del lugar. Por fortuna, el hecho no dejó ninguna persona herida.

“¡Se volvió loco!”, se puede oír decir de los clientes desconcertados, mientras observaban cómo el hombre destruía todo a su paso. Una vez adentro del vestíbulo, el conductor dio algunas vueltas con el fin de dañar la mayor cantidad de objetos posibles.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

— Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023