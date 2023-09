La ciudad de Taranto (Italia) se ha robado miradas internacionales debido a su llamativa oferta de viviendas que tienen precios extremadamente económicos. Un euro, lo que equivale a 4.310 pesos colombianos, es lo que cuesta tener una casa en esta ciudad. Pero hay una realidad que fue expuesta por un creador de contenido colombiano que asistió personalmente allí para verificar la historia.

Esa localidad tiene alrededor de 200.000 habitantes y 1.000 de ellos residen en una isla que se despliega hacia el sur de la ciudad. Actualmente, Taranto se encuentra pasando una crisis de desarrollo turístico, como lo dijo el ‘influenciador’ Juan Díaz, cuyo canal de YouTube se llama PlanetaJuan.

Quienes habitan la isla están pasando por un momento duro, pues se han visto obligados a salir de ella para buscar mejores oportunidades. Debido a la falta de dinero, las edificaciones y demás estructuras de la ciudad italiana se ven ya desgastadas.

Díaz estuvo en el lugar explorando las edificaciones de las que se habla demasiado, pues tiene casas que cuestan solo un euro. El hombre develó el misterio detrás de la venta que a nivel internacional suena bastante jugosa.

‘Youtuber’ averiguó la realidad detrás de la venta de casas a un euro en Italia

“A mí no me crean tan pendejo, por eso he venido aquí para averiguar”, dice el presentador en su video. Además, luego de estar delante de los edificios que la alcaldía de esa ciudad ofrece para la venta a un euro, el creador contó que estas viviendas están en un deterioro bastante notorio.

“No todas están disponibles porque hay algunas que tienen dueños que no quieren vender. Es muy fácil saber cuáles son las que podrían venderse en un euro. La matemática es muy sencilla. Entre más acabado y destruido se vea el lugar, más probabilidades hay de que se lo vendan”, reveló el creador de contenido.

Además, Díaz plantea que muchos edificios de estos están abandonados y por dentro no tienen nada. “Son solo estructuras que tienen cientos de años y que con el contacto del mar, del viento y del abandono, están completamente deterioradas”, dijo.

Con ese panorama, él finaliza comentando que aunque la adquisición de estas propiedades puede ser de beneficio para el futuro, por el momento habría que entrar en gastos mucho mayores para restaurar viviendas o edificar en los terrenos que el gobierno de esa ciudad está ofreciendo a precio de huevo.