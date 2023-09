Sebastián Rivera, apasionado fan de Karol G desde hace 4 años de, vivió una fortuita sorpresa por parte de la propia cantante luego de hacerse viral en redes sociales por contar que tuvo que escoger entre pagar la universidad y comprar la boleta de su concierto.

(Vea también: Karol G marca un hito con dato poco conocido sobre su álbum ‘Mañana será bonito’)

El joven fue entrevistado por Univisión y contó que comenzó a seguir a la artista cuando no era un ‘hit’ a nivel internacional y que siempre ha sido un fiel admirador. El colombiano decidió elegir el pago de su semestre de universidad por encima de la boleta del concierto de ‘la bichota’ que tanto anhelaba y que se iba a presentar en Bogotá, en donde cantó junto a Alicia Keys.

“Me decían que un concierto no valía tanto como una maestría. Tienen razón. El tema es que uno al mes tiene un presupuesto y se deben hacer cuentas. Ejemplo, la boleta puede valor 200.000 pesos, pero si esos son los de tú transporte, entonces escoges: o te vas al concierto o te transportas todo el mes”, narró el fan en el canal de televisión

Con el problema económico encima, Rivera decidió tomar su celular y escribir un trino contando que con mucho dolor escogió pagar su maestría y sacrificar su sueño musical. “Tenía que escoger entre una maestría en la Universidad Piloto o ir al concierto de ‘Bichota Tour’ y este fue el consejo de mamá; espero la vida me dé para cumplirle a mi padre para ir a ver a Karol G”, escribió en el trino.

Lee También

Karol G invitó a fan colombiano a su concierto luego de contar que no tenía dinero

Lo que no veía venir el estudiante es que la propia artista mostró su calidad humana, como lo hizo llevando a la Nasa a jóvenes colombianas. “No esperaba que ella me fuera a responder. Mandé el trino a las 9:00 p. m. y a las 9:05 p. m. llegó su respuesta. Quedé en ‘shock’, no sabía cómo reaccionar, si saltar o reírme. Revisé si era su cuenta original y sí era la verificada. Me dijo que mirara el DM”, narró el joven.

Dijo que cuando abrió el chat interno vio un mensaje de la mismísima cantante que le pedía un número para llamarlo e invitarlo a su show, pero no solo a él, sino a cuatro acompañantes más. Luego de haber luchado toda la vida con su mamá soltera por sobrevivir, el joven señaló que disfrutó del concierto en la capital en posición VIP y a parte de ir con su progenitora, invitó a su jefa y a dos amigos más.