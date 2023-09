La gira “Mañana Será Bonito Tour” sigue su camino por Estados Unidos. Durante el recorrido de la cantante y compositora Karol G se ha dejado sorprender con el público que la ha recibido con los brazos abiertos. La cita fue el pasado 29 de septiembre en el NRG Stadium en la ciudad de Houston, Texas. Allí, una pareja que se encontraba en la primera fila protagonizó el conmovedor momento que dio como resultado un compromiso de matrimonio y la detención total del ‘show’ a la espera de la respuesta.

“Esto es muy bonito, fue una canción muy bonita también”, dice Karol G acompañando a los enamorados atrás de la valla, a solo unos metros de ellos. “Ella no ha dicho nada, no celebren que ella no ha dicho nada”. Minutos después, la artista le cede el micrófono a la mujer que fue sorprendida con la pedida de mano: “yo me voy a desmayar, estoy muy emocionada, no lo puedo creer. Perdón, estoy muy emocionada”, lo que la cantante interpretó como un sí.