Una pequeña ala de la Casa Blanca fue desalojada el pasado domingo después de que el Servicio Secreto encontrara una bolsa con un contenido extraño.

(Vea también: Peligrosa droga que estaría siendo distribuida en diferentes bares y discotecas).

Medios estadounidenses han replicado la información:

BREAKING – CONFIRMED: A substance found in the @WhiteHouse library has tested positive for cocaine. Your reaction

The "unknown item" prompted a brief evacuation of the White House Sunday night and attracted a Hazmat team from Washington, DC, Fire and EMS to the executive… pic.twitter.com/mrR9DPFWTU

— Simon Ateba (@simonateba) July 4, 2023