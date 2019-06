Por el momento se desconoce la causa exacta del accidente, indicó Akshay Sood, el número dos de la Administración del distrito de Kullu, donde tuvo lugar el suceso, que destacó que la policía está llevando a cabo una investigación para dilucidar los hechos.

“Ahora la situación está bajo control, los heridos fueron trasladados al hospital local y están recibiendo tratamiento”, concluyó la fuente.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio indio de Transporte, 147.913 personas perdieron la vida en accidentes de carretera en el país durante 2017, un 1,9 % menos que el año anterior.

Very sad news.

At least 33 people have died and 37 injured after a bus fell into a gorge in Himachal Pradesh's Kullu district.

I wish a speedy recovery of the injured, and pray for d souls of those who have lost their lives@ur99 @Guru_Burman @shubham_jain999 @hussain_imtiyaz pic.twitter.com/TIM4pb3gtd

— Vinit Kulkarni (@koolvinit_india) June 20, 2019