Monção sorprendió a muchos militantes del Partido Laborista Brasileño (PTB), cuando en un mitin celebrado en esa localidad descalificó al actual alcalde y candidato a la reelección, Rubens Vieira, informó O Globo.

“Fui alcalde tres veces y se lo difícil qué es el cargo. Sin embargo, no robé tanto como este descarado. Puedo haber robado alguna cosa, pero fue para darle a los más pobres”, manifestó el exmandatario.

El exfuncionario público, que fue detenido en 2009 y 2015 por delitos de corrupción durante sus gestiones, insistió que su honestidad y honorabilidad nunca han sido cuestionadas, agregó el rotativo.

Debido a estas polémicas declaraciones, el Partido Laborista Brasileño anunció este miércoles la explosión de Monção. “Fue como si estuviera en un campeonato de desvío de dinero, viendo quién roba más o menos”, manifestó João Vicente Claudino, presidente de ese movimiento en Piauí.

Las palabras del exmandatario local también fueron repudiadas por Cristiano Britto, candidato del PTB para las próximas elecciones municipales, que espera evitar la reelección de Vieira en esa localidad.

O Globo, por último, señaló que Monção actualmente enfrenta una condena a siete años de prisión, frente a la cual ha apelado y responde en libertad condicional hasta que haya sentencia definitiva.

Pode até parecer cine comédia nacional, mas não é. Este aí é o ex-prefeito da cidade de Cocal, no Piauí, José Maria Monção, que no último domingo durante a convenção do MDB, admitiu ter roubado e disse que se fosse honesto não teria sido preso.

E existem muitos como ele, viu? pic.twitter.com/e7VTd0ZhM5

— Daniel Silveira (@danielPMERJ) September 8, 2020