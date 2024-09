Un impactante accidente protagonizado por un joven de 18 años, presuntamente en estado de embriaguez, dejó a una familia lesionada cuando esta se disponía a comer en su casa, generando indignación a nivel internacional.

El incidente ocurrió en Arizona, Estados Unidos, cuando el joven, que conducía un vehículo deportivo de la marca Mustang, perdió el control del automóvil y se estrelló violentamente contra una vivienda.

Las cámaras de seguridad de la casa registraron el momento exacto del accidente. En las imágenes se puede observar a la familia sirviendo los platos, ajenos a lo que estaba por suceder.

De repente, el vehículo atraviesa la pared de la sala con gran fuerza, embistiendo a los ocupantes de la casa y causando pánico entre los presentes.

El impacto también afectó a los tres perros de la familia, quienes, al igual que sus dueños, resultaron con lesiones menores, pero se salvaron de lo que pudo haber sido una tragedia mayor.

🇺🇸

In Arizona, a couple with their dogs were relaxing when suddenly a car slammed into their living room.

The couple, Marcus Holmberg and Sabrina Rivera, suffered cuts and minor injuries, according to Phoenix police.

And more important, the… pic.twitter.com/UAD7TfIc2D

— AN-94 Reports (@an94reports) September 3, 2024