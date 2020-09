De acuerdo con el canal WRTV, afiliado a la cadena abc, el empleado de un Starbucks en la ciudad de Indianápolis fue plenamente identificado y posteriormente despedido, luego de que el video que publicó en TikTok se viralizara.

La grabación publicada esta semana en la cuenta @7brooms fue borrada por incumplir las normas de la comunidad, pues en esta el barista aseguraba estar preparando una bebida tóxica que supuestamente contenía blanqueador y “sangre de negros inocentes”.

Además de esto, el sujeto título el video en TikTok: “Todo lo que quiero para Navidad son unos cuantos policías muertos”.

Absolutely disgusting behavior by @Starbucks barista in Indianapolis. Thankful that Starbucks has terminated the employee his actions. https://t.co/gSUOjgd3b8 #BackTheBlue pic.twitter.com/cL8nKa0YZe

— Anthony White (@AnthonyWhiteTX) August 31, 2020