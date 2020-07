A pesar de que el ministerio de Salud les pidió a los ciudadanos respetar todas las medidas preventivas, este sábado se presentaron varias aglomeraciones, desmanes y situaciones “peligrosas” durante la reapertura de los bares.

Debido al masivo flujo de personas, varios bares tuvieron que cerrar sus puertas y llamar a la policía. Asimismo, las fuerzas de seguridad sellaron algunos establecimientos, ya que no estaban cumpliendo con las normas decretadas por el gobierno.

Matt Hancock, ministro de Salud, matizó los hechos en Sky News y aseguró que quedó satisfecho con la jornada. “La gente ha actuado, en su mayoría, de forma responsable. Adoptaremos medidas más estrictas contra la minoría que violó las normas”, agregó.

Este domingo, sin embargo, circularon varias fotos en las diferentes redes sociales de personas bastantes alcoholizadas, sin tapabocas e ignorando por completo el distanciamiento social. Incluso, se registraron algunos desnudos.

El cuerpo de seguridad, por último, aseguró que recibió cerca de 1.000 llamadas durante este sábado en la noche, “la mayoría vinculada al consumo excesivo de alcohol”.

Acá, fotos y videos:

They want us to think that any carnage or crowding from #SuperSaturday is the fault of tens of thousands of decisions. But it's not. It's the fault of one.pic.twitter.com/qb4oMebTTj

— Matt Abbott (@MattAbbottPoet) July 5, 2020