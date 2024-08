Por: Noticiero 90 minutos

Solicitar una visa estadounidense puede ser un proceso desafiante y existen varios motivos por los cuales puede ser negada. Asimismo, es importante estar informado sobre estas razones para aumentar las posibilidades de éxito.

De igual manera, uno de los principales motivos de negación es la falta de evidencia de vínculos fuertes con el país de origen. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de los EE. UU., los solicitantes deben demostrar que tienen razones poderosas para regresar a su país, como un empleo estable, propiedades, o familiares dependientes (U.S. Department of State, 2023).

Ahora bien, si el solicitante no logra convencer al oficial consular de que no tiene intenciones de quedarse de manera ilegal en EE. UU., la visa puede ser denegada.

Igualmente, otra causa común es la falta de documentación adecuada o la presentación de información inconsistente durante la entrevista. A su vez, los solicitantes deben proporcionar todos los documentos requeridos y asegurarse de que toda la información sea precisa y coherente. Lo anterior lo sugiere U.S. Embassy & Consulates in Colombia, 2022.

La inconsistencia o la falta de información pueden generar sospechas y resultar en una negación.

¿Qué dice la Ley de Estados Unidos?

Además, la ley de la potencia mundial establece que cualquier persona con antecedentes criminales o problemas de seguridad puede ser considerada inadmisible. Por ende, esto incluye delitos graves, así como cualquier asociación con actividades terroristas o tráfico de drogas.

Teniendo en cuenta que esto lo identifica y exige el departamento de seguridad de Estados Unidos.

Finalmente, problemas relacionados con la salud también pueden llevar a una negación. Las autoridades estadounidenses pueden negar la visa a individuos que padezcan enfermedades transmisibles.

Asimismo, en los casos que representen un riesgo para la salud pública o que no cumplan con los requisitos de vacunación (Centers for Disease Control and Prevention, 2023).

Cabe aclarar que, para evitar la negación de la visa, es crucial que los solicitantes presenten una solicitud completa y precisa, con evidencias claras de vínculos sólidos con su país de origen y sin antecedentes que pudieran poner en duda su admisibilidad en Estados Unidos. Estar bien preparado y ser honesto durante todo el proceso es clave para aumentar las posibilidades de éxito.

