El fuego apareció en uno de los motores cuando la aeronave, un Boeing 777-200, iba en el aire minutos después de haber despegado.

De hecho, la emergencia ocasionó que varios pedazos del avión se empezaran a desprender y cayeran en casas y campos de la población de Broomfield, Colorado.

En consecuencia, el avión debió regresar y efectuar un aterrizaje de emergencia sin que se haya saldo de víctimas por los hechos.

A bordo iban 10 miembros de la tripulación y 231 pasajeros, algunos de los cuales alcanzaron a grabar lo que ocurría con sus teléfonos celulares y que celebraron con palmas y gritos cuando tocaron tierra.

Las autoridades pidieron no manipular los escombros que se cayeron del Boeing, pues son elementos fundamentales para la investigación de los hechos.

Además, solicitaron que nadie se quede con ninguna pieza en su poder y que se reporten los lugares en los que quedaron espacias.

En video, las imágenes captadas por los pasajeros y los escombros que cayeron:

BREAKING

This is the moment United flight 328 landed in DIA

Passengers cheer.

You can see damage to right engine.

Video: Troy Lewis #9news pic.twitter.com/wyYqlEEJgZ

— Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021