En la tarde de este martes 6 de mayo de 2025, el gobierno estadounidense confirmó la liberación de un grupo de líderes políticos que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas.

El gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de los rehenes que permanecían en la Embajada de Argentina en Caracas, luego de una operación que permitió su traslado seguro a territorio estadounidense.

Según informaron las autoridades norteamericanas, todos los rescatados se encuentran a salvo. El grupo estaba retenido por el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de tomar las instituciones venezolanas, violar derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional.

Estados Unidos agradeció al personal involucrado en la operación y a los socios que colaboraron en la liberación de los venezolanos, a quienes calificó como “héroes”.

The U.S. welcomes the successful rescue of all hostages held by the Maduro regime at the Argentinian Embassy in Caracas.

Following a precise operation, all hostages are now safely on U.S. soil. Maduro’s illegitimate regime has undermined Venezuela’s institutions, violated human…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2025