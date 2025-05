En la tarde de este martes 6 de mayo de 2025 se confirmó inicio de bombardeos por parte de India a varios puntos de Pakistán. El ataque se adelantó en la madrugada de ese país, y según información preliminar, la arremetida deja un saldo de al menos tres muertos.

(Vea también: Último día para que los paquistaníes abandonen india, so pena de prisión)

Desde Islamabad ya se toman medidas, pues se anunció una pronta respuesta. Cabe resaltar que este es un desarrollo de lo sucedido el pasado 22 de abril en la región de Cachemira, India, día en el que se recrudeció la tensión entre los dos países.

Ese ataque armado terminó con la vida de 26 hombres en la parte de Cachemira administrada por India, la comunidad internacional temía nuevos enfrentamientos entre las dos potencias nucleares.

Cachemira es una región de mayoría musulmana dividida entre India y Pakistán, disputada por ambos países desde que se independizaron del Reino Unido en 1947.

El ejército pakistaní, por su parte, afirmó que las fuerzas de Nueva Delhi habían atacado “tres regiones” de Pakistán, y citó dos ciudades de la Cachemira pakistaní, incluyendo la principal, Muzaffarabad, y otra situada en la región de Punyab, fronteriza con India.

As if we didn’t have enough of a shit show already going on.

India is now bombing Pakistan.

2 nuclear powers in an armed conflict.

pic.twitter.com/EXPhpfsjkR

— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) May 6, 2025